Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном начался пожар на мусоросортировочном комплексе, сообщает Telegram-канал Baza. Местные жители пожаловались, что в воздухе стоит едкий запах.

По информации авторов, в воздух поднялся столб черного дыма. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. На месте работают пожарные службы. По предварительным сообщениям, пострадавших и погибших нет.

Ранее пожар вспыхнул на птицефабрике на хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области. Огонь охватил кровлю складского помещения на площади 1600 квадратных метров.

До этого спасатели полностью ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей в городе Уссурийске Приморского края. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. На момент локализации площадь возгорания составляла 1400 квадратных метров. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину ЧП.

