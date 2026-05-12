12 мая 2026 в 18:44

Аналог популярного курорта нашли в Башкирии

Башкирское озеро Мулдаккуль назвали бесплатным аналогом курорта Соль-Илецк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Абзелиловском районе Башкирии расположено уникальное озеро Мулдаккуль, которое туристы назвали достойной и бесплатной альтернативой Соль-Илецку, сообщило издание «Пруфы.рф». Водоем находится всего в 15 километрах от Магнитогорска и привлекает путешественников такой же высокой минерализацией воды, как на курорте в Оренбургской области.

Главная особенность озера заключается в том, что вода отлично держит тело на поверхности, создавая эффект морского курорта. Туристы отмечают, что береговая линия здесь гораздо чище, а людей значительно меньше, чем на раскрученных соленых курортах. Помимо купания в соленом озере, место славится своими целебными грязями и живописными видами с горы Мулдак-Тау.

Специалисты подтверждают, что состав местной воды близок к морскому и может благотворно влиять на кровообращение и мышцы. Окрестности озера также интересны любителям истории благодаря древним курганам и редкой фауне, занесенной в Красную книгу.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия. По данным ведомства, Италия — традиционный лидер по спросу на майские праздники.

Регионы
курорты
Башкирия
озера
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

