Аналог популярного курорта нашли в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии расположено уникальное озеро Мулдаккуль, которое туристы назвали достойной и бесплатной альтернативой Соль-Илецку, сообщило издание «Пруфы.рф». Водоем находится всего в 15 километрах от Магнитогорска и привлекает путешественников такой же высокой минерализацией воды, как на курорте в Оренбургской области.

Главная особенность озера заключается в том, что вода отлично держит тело на поверхности, создавая эффект морского курорта. Туристы отмечают, что береговая линия здесь гораздо чище, а людей значительно меньше, чем на раскрученных соленых курортах. Помимо купания в соленом озере, место славится своими целебными грязями и живописными видами с горы Мулдак-Тау.

Специалисты подтверждают, что состав местной воды близок к морскому и может благотворно влиять на кровообращение и мышцы. Окрестности озера также интересны любителям истории благодаря древним курганам и редкой фауне, занесенной в Красную книгу.

