Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России

Потребность людей в автономности и комфорте меняет структуру спроса на внутреннем туристском рынке. Согласно итогам опроса аналитиков проекта «Сады морей», при планировании отпуска 40% респондентов выбирают апарт-комплексы с собственной развитой инфраструктурой для размещения с семьей. Экономическую целесообразность владения апартаментами осознают все большее число россиян: 34% считают покупку выгоднее ежегодных расходов на отели. Согласно оценке респондентов, доход от сдачи такого типа жилья в аренду позволяет окупить вложения в объект за пять — семь лет на фоне постоянного роста стоимости самого актива, — сказал Сакадин.

Постепенно растет спрос на апартаменты для инвестиций. Около 28% респондентов рассматривают покупку такой недвижимости, чтобы совместить отдых с возможностью организовать арендный бизнес. Еще 36% интересуются этой моделью, но пока опасаются сложностей с управлением и поиском клиентов. Столько же опрошенных пока не воспринимают объекты недвижимости в южных регионах в качестве площадки для инвестиций, — резюмировал Сакадин.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что требования к режиму тишины не распространяются на апартаменты. По его словам, отсутствие официальной регистрации по месту жительства серьезно осложняет жизнь собственников такой недвижимости.