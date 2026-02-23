Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:10

В Госдуме рассказали о неочевидных нюансах проживания в апартаментах

Депутат Чаплин: требования к режиму тишины не распространяются на апартаменты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Требования к режиму тишины не распространяются на апартаменты, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что отсутствие официальной регистрации по месту жительства серьезно осложняет жизнь собственников такой недвижимости.

Апартаменты — это объекты недвижимости, которые юридически относятся к нежилому фонду, хотя по своей сути часто приспособлены для проживания. В них можно купить помещение и жить годами, но с точки зрения закона человек там не имеет официальной регистрации по месту жительства, только временный учет. Основная масса сложностей для собственников таких помещений вытекает именно из этого неопределенного статуса. Например, если ваши соседи решили устроить шумный ремонт глубокой ночью или громко слушают музыку, вызвать наряд полиции для пресечения нарушений тишины будет проблематично, ― рассказал Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что нормы Жилищного кодекса, обязывающие соблюдать права проживающих по соседству, на апартаменты не распространяются, так как формально это не жилье. Правоохранители в таких ситуациях не могут ничего сделать и предлагают решить вопрос через суд, что требует времени и сил, добавил он.

Кроме того, плата за коммунальные услуги в таких комплексах может быть выше, так как тарифы устанавливаются не как для жилого фонда, а как для коммерческих помещений. Нередко возникают сложности и с получением почтовой корреспонденции, и с оформлением детей в ближайшие школы или детские сады по территориальному принципу, ведь постоянной регистрации нет. Важно понимать, что покупатель апартаментов берет на себя эти риски, связанные с особым правовым режимом использования такой недвижимости, ― резюмировал Чаплин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что регистрация в апартаментах может принести жителям проблемы с инфраструктурой. Она отметила, что на принятие соответствующего закона необходимо время.

Россия
Никита Чаплин
депутаты
недвижимость
Софья Якимова
С. Якимова
