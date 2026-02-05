В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах Депутат Разворотнева: регистрация в апартаментах не гарантирует инфраструктуру

Регистрация в апартаментах может принести жителям проблемы с инфраструктурой, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что на принятие соответствующего закона необходимо время.

Регионы, по ее мнению, вряд ли так просто согласятся прикреплять жильцов апартаментов к поликлиникам, зачислять детей в близлежащие школы и детсады — все это означает нагрузку на инфраструктуру, а значит, и на бюджет, — рассказала Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что организация инфраструктуры, например парковочных мест, сделает строительство более дорогим для девелоперов. По ее словам, апартаменты станут менее выгодными.

Ранее риелтор Константин Апрелев рассказал, что цены на апартаменты существенно не вырастут только из-за того, что там разрешили временную регистрацию. Эксперт отметил, что стоимость данного вида недвижимости может кардинально измениться, если поменяются его потребительские свойства.