Раскрыто, что будет с ценами на апартаменты из-за временной регистрации Риелтор Апрелев: стоимость апартаментов не вырастет из-за временной регистрации

Цены на апартаменты существенно не вырастут только из-за того, что там разрешили временную регистрацию, заявил НСН риелтор Константин Апрелев. Эксперт отметил, что стоимость данного вида недвижимости может кардинально измениться, если поменяются его потребительские свойства.

Я не думаю, что вопрос о регистрации повлияет на какое-то подорожание. Если бы все остальные потребительские свойства апартаментов поменялись, они получили бы похожий на жилье статус, тогда что-то бы менялось. Сейчас поменялся только один фактор. Да, привлекательность апартаментов повышается, но это не означает, что как-то существенно поменяется их цена, — высказался Апрелев.

Он добавил, что главной проблемой многих кварталов, где располагаются апартаменты, остается отсутствие нормального транспортного обеспечения и социальной инфраструктуры. Именно по этой причине цены не должны расти, пояснил риелтор.

Конституционный суд РФ ранее разрешил россиянам регистрироваться по месту временного пребывания в апартаментах, которые официально считаются нежилыми помещениями. Решение было принято после жалобы жительницы Санкт-Петербурга.