Стало известно, о чем поговорили российские бойцы с польскими наемниками

Стало известно, о чем поговорили российские бойцы с польскими наемниками ТАСС: бойцы РФ на английском предлагали сдаться польским наемникам в Димитрове

Российские бойцы на английском языке предлагали польским наемникам сдаться в плен, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Это произошло в одной из многоэтажек в Димитрове.

Польские наемники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке, — заявил источник.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Некоторые из них готовы за денежное вознаграждение передавать координаты украинских позиций.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратил внимание, что наибольшую жестокость по отношению к мирному населению и пленным в ходе нападения на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши. Именно представители определенных национальных подразделений оставили наиболее тяжелый след в приграничном регионе.