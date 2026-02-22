Алаудинов сообщил о жестокости польских и грузинских наемников Алаудинов заявил о зверствах наемников ВСУ из Польши и Грузии в приграничье

Наибольшую жестокость по отношению к мирному населению и пленным в ходе нападения на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши, рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, именно представители определенных национальных подразделений оставили наиболее тяжелый след в приграничном регионе.

Как бы ни было прискорбно, наверное, надо отметить, что наибольшей жестокостью во время нападения на территорию Курской области отличились грузинские и польские наемники. Они проявили себя больше всех, — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что действия этих формирований выделяются даже на общем фоне ведения боевых действий. Его слова подтверждает и статистика Минобороны РФ, согласно которой Польша и Грузия лидируют по количеству прибывших и уничтоженных в зоне СВО бойцов.

Ранее Алаудинов констатировал, что в рядах ВСУ становится все меньше идейных последователей нацистской идеологии, поскольку основную массу сил теперь составляют недавно мобилизованные украинцы. Однако практика тотальной «промывки мозгов» в рядах противника сохранилась.