В Израиле прокомментировали разговоры о ракетной «сокровищнице» ЦАХАЛ

МИД Израиля опроверг сообщения о нехватке ракет-перехватчиков у ЦАХАЛ

Гидеон Саар Гидеон Саар Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опроверг сообщения о нехватке ракет-перехватчиков из-за иранских обстрелов на брифинге с журналистами, который транслировал 12-й канал. Он также отрицает публикации о возможных прямых переговорах с Ливаном.

Ответ «нет» на оба вопроса, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что запасы ракет-перехватчиков у ЦАХАЛ достигли критически низкого уровня. По словам источника, Израиль начал военную операцию с ограниченным арсеналом после конфликта с Ираном летом 2025 года. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне ожидали такого развития событий и заранее предвидели нехватку.

Президент Франции Эммануэль Макрон между тем заявил о готовности Ливана к прямым переговорам с Израилем. Он предложил организовать встречу в Париже. Глава республики подчеркнул, что Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня. Он также добавил, что Тель-Авиву необходимо найти долгосрочное решение.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
