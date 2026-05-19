В Израиле проверили МАКС по методу «черного» и «серого» ящиков

Израильская компания Clear Gate провела аудит информационной безопасности мессенджера МАКС, передает портал Linkedin. В материале уточняется, что эксперты по информационной безопасности подтвердили высокий уровень защищенности мессенджера.

В ходе анализа применялись методы «черного» и «серого ящика» — виды тестирования продукта, при котором у внешних специалистов есть частичные знания об изучаемой системе, и с ними они имитируют реальные действия злоумышленников по взлому и краже данных. Среди сильных сторон мессенджера были отмечены проработанная и безопасная архитектура, ролевая модель, интегрированные системы защиты.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров сообщил, что в ближайшее время мессенджер МАКС получит новые функции: комментарии и истории. По его словам, уже сейчас пользователи могут создавать приватные каналы и расшифровывать аудиосообщения.

До этого пользователям МАКСа стала доступна новая функция расшифровки видеосообщений. Перевести видеокружок в текст теперь можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения.