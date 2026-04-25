Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 11:59

Стало известно, какой функционал скоро появится в МАКСе

Вице-президент VK Хуснояров: в МАКСе появятся комментарии, истории и опросы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расширение функционала мессенджера МАКС за счет внедрения комментариев, опросов и историй планируется в ближайшее время, сообщил вице-президент VK Фарит Хуснояров в интервью ИС «Вести». Он уточнил, что пользователям сервиса уже стала доступна возможность создавать приватные каналы.

В ближайшем будущем мы дадим возможность создавать также и публичные каналы. Запустили расшифровку аудио. В ближайших планах у нас запустить комментарии, опросы и долгожданные сторис, — заявил руководитель.

Ранее отечественный мессенджер MAX изменил графическое написание своего бренда на платформах российских магазинов приложений. В App Store сервис теперь представлен как «МАКС: общение, звонки, сервисы». Аналогичная версия наименования используется и в Google Play.

Кроме того, в пресс-службе мессенджера МАКС заявили, что в свежей версии приложения у пользователей появилась возможность создавать собственные стикерпаки. Представители платформы подчеркнули, что новая функция доступна только тем, у кого подключен Цифровой ID.

Общество
МАКС
мессенджеры
технологии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.