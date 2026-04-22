Пользователям МАКСа рассказали о новой увлекательной функции

В мессенджере МАКС появилась функция создания собственных стикеров. Для этого необходимо обновить приложение, перейти в чат-бот «Стикеры в МАКС», нажать на кнопку «Начать» и выбрать «Создать стикер». Затем нужно добавить изображения из галереи или файлов устройства и указать название стикерпака. Опция доступна пользователям, которые подключили Цифровой ID. Его можно подключить в настройках профиля или в чат-боте. В течение нескольких минут появится доступ к созданию набора, — поделились в пресс-службе платформы.

Там добавили, что на начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей. С момента запуска приложения было отправлено более 3,5 млрд стикеров.

Ранее в Центре безопасности МАКС заявили, что все разговоры в мессенджере зашифрованы и данные пользователей надежно защищены. Так представители платформы ответили на слухи, что в приложении можно расшифровывать сообщения.