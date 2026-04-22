22 апреля 2026 в 15:00

Пользователям МАКСа рассказали о новой увлекательной функции

Пользователи мессенджера МАКС получили возможность создавать стикеры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В последнем обновлении мессенджера МАКС пользователи получили возможность создавать стикеры, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Представители сервиса отметили, что доступ к новой функции есть у граждан с подключенным Цифровым ID.

В мессенджере МАКС появилась функция создания собственных стикеров. Для этого необходимо обновить приложение, перейти в чат-бот «Стикеры в МАКС», нажать на кнопку «Начать» и выбрать «Создать стикер». Затем нужно добавить изображения из галереи или файлов устройства и указать название стикерпака. Опция доступна пользователям, которые подключили Цифровой ID. Его можно подключить в настройках профиля или в чат-боте. В течение нескольких минут появится доступ к созданию набора, — поделились в пресс-службе платформы.

Там добавили, что на начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей. С момента запуска приложения было отправлено более 3,5 млрд стикеров.

Ранее в Центре безопасности МАКС заявили, что все разговоры в мессенджере зашифрованы и данные пользователей надежно защищены. Так представители платформы ответили на слухи, что в приложении можно расшифровывать сообщения.

Общество
МАКС
мессенджеры
соцсети
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

