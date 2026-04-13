В MАХ высказались о безопасности мессенджера В MАХ назвали фейком информацию о доступе к звонкам пользователей

Все разговоры в МАХ зашифрованы, данные пользователей надежно защищены, заверили в Центре безопасности платформы. Таким образом в MAX отреагировали на ряд публикаций в Telegram-каналах о том, что в национальном мессенджере якобы могут расшифровывать разговоры пользователей.

Эксперты пояснили, что технологии звонков в МАХ используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Благодаря этому система способна определить, когда качество связи падает ниже критического уровня, чтобы оперативно переключить сервер или кодек.

