13 апреля 2026 в 14:23

В MАХ высказались о безопасности мессенджера

В MАХ назвали фейком информацию о доступе к звонкам пользователей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Все разговоры в МАХ зашифрованы, данные пользователей надежно защищены, заверили в Центре безопасности платформы. Таким образом в MAX отреагировали на ряд публикаций в Telegram-каналах о том, что в национальном мессенджере якобы могут расшифровывать разговоры пользователей.

Публикации о том, что MAX якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей, — фейк. Все разговоры в MAX зашифрованы, данные пользователей надежно защищены, — рассказали представители центра безопасности.

Эксперты пояснили, что технологии звонков в МАХ используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Благодаря этому система способна определить, когда качество связи падает ниже критического уровня, чтобы оперативно переключить сервер или кодек.

Ранее в пресс-службе MAX сообщили, что авторы публичных каналов в мессенджере получат возможность создавать собственные стикеры. Там отметили, что к тестированию функционала уже присоединились звезды шоу-бизнеса и блогеры. Автор сможет редактировать свои стикеры, меняя их названия, добавляя эмодзи и слова, загружая новые изображения или удаляя старые.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
