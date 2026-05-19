19 мая 2026 в 14:17

Люди в «странной одежде» и с кувалдой ворвались в здание редакции «МК»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
MK.RU сообщил, что в его редакцию на улице 1905 года во вторник днем, 19 мая, ворвались неизвестные в масках, странной одежде без опознавательных знаков и с кувалдой. В сообщении отмечается, что несколько человек вели себя агрессивно, отказались предъявить документы и угрожали повредить двери и турникеты на входе.

В публикации уточняется, что главный редактор «МК» Павел Гусев лично вышел к неизвестным, однако те отказались от общения и не ответили ни на один из заданных вопросов. Вместо этого неизвестные заняли лифтовой холл, согнав туда несколько человек, и прибывшим на вызов сотрудникам полиции двери не открывают.

Ранее на съемочную группу РЕН ТВ в Москве напал агрессивно настроенный мужчина во время подготовки репортажа о косметологе, после процедуры у которого один глаз пациентки перестал видеть. Журналистов избили, у них отобрали телефоны и сломали технику.

До этого сообщалось об избиении корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, который снимал аналогичный репортаж. По данным источников, нападавшими были сотрудники компании «Красивая серия» Александра Фомина и Артура Давыдова. Отмечается, что злоумышленники жестоко избили журналиста, пытались его похитить и угрожали отрезать пальцы.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
