Пассажирам российских «Сапсанов» и «Ласточек» сообщили приятную новость В РЖД анонсировали испытания быстрого интернета в «Сапсанах» и «Ласточках»

Поезда «Сапсан» и часть составов «Ласточка» оснастят высокоскоростным устойчивым интернетом, тестовые испытания новой технологии намечены на период 2026-2027 годов, сообщили в РЖД. На конференции ЦИПР-2026 железнодорожный перевозчик совместно с аэрокосмической фирмой «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) подписал дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения в скоростных составах.

Тестовые испытания широкополосной передачи данных на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года, — говорится в сообщении.

После опытной эксплуатации на первых единицах подвижного состава пассажиры «Сапсанов» получат возможность пользоваться широкополосным интернетом. Затем спутниковые терминалы от «Бюро 1440» начнут постепенно монтировать на «Ласточках», курсирующих между регионами.

Ранее служба мониторинга NetBlocks сообщила, что на территории Ирана доступ к глобальной сети практически полностью отсутствует уже более 80 дней. Нынешняя блокада, по данным организации, стала самой длительной для одной страны за всю историю наблюдений.