На Крымском мосту задерживаются 18 поездов

Порядка 18 пассажирских поездов «Таврия», курсирующих между Крымским полуостровом и материковой частью России, задерживаются в пути следования, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Причиной стала очередная временная приостановка движения по Крымскому мосту.

По состоянию на 10:00 мск в Крым с опозданием следуют восемь составов, максимальная задержка — 8,5 часа у поездов из Санкт-Петербурга. Из Крыма на материк опаздывают 10 составов, рекордсменом стал поезд № 028 Симферополь — Москва, отставший от расписания на 10 часов. Всех пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой.

Ранее сообщалось, что перед началом майских праздников длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров. Переправу заблокировали 30 апреля примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак, на въезде к мосту тогда скопилась очередь из 4 тыс. машин. Застрявшие туристы стали коротать время как могли: начали угощать друг друга бутербродами, раздавать воду и лекарства.