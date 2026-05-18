Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки SHOT: киллер ОПГ «Ореховская» Пронин после 24 лет колонии стал ВИП-таксистом

Киллер ОПГ «Ореховская» Олег Пронин после освобождения из колонии устроился работать водителем бизнес-такси, сообщает Telegram-канал SHOT. Бывший участник банды провел за решеткой 24 года и вышел на волю в 2023 году. Сейчас 58-летний мужчина проживает в Крыму вместе со своей 67-летней супругой, пишет канал.

Для переезда на постоянное место жительства к морю семейная пара продала трехкомнатную квартиру родителей Пронина в Кемерово, сообщает источник. Чтобы не привлекать лишнего внимания к личности бывшего преступника, всеми вопросами оформления сделки занималась его жена. Пронину удалось трудоустроиться в местный сервис пассажирских перевозок, где его утвердили для работы в престижном сегменте, пишет канал.

В исправительном учреждении Пронин регулярно нарушал установленный режим, из-за чего после освобождения за ним был назначен строгий административный надзор, добавил источник. В рамках действующих ограничений мужчине запрещено покидать территорию полуострова, он также обязан дважды в месяц являться в правоохранительные органы для регистрации.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил участника преступной группировки, состоявшей из бывших сотрудников спецподразделений, к 18 годам лишения свободы за серию заказных убийств. Инстанция также обязала фигуранта выплатить пострадавшим сторонам компенсацию в размере 48 млн рублей.