День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 09:46

Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки

SHOT: киллер ОПГ «Ореховская» Пронин после 24 лет колонии стал ВИП-таксистом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киллер ОПГ «Ореховская» Олег Пронин после освобождения из колонии устроился работать водителем бизнес-такси, сообщает Telegram-канал SHOT. Бывший участник банды провел за решеткой 24 года и вышел на волю в 2023 году. Сейчас 58-летний мужчина проживает в Крыму вместе со своей 67-летней супругой, пишет канал.

Для переезда на постоянное место жительства к морю семейная пара продала трехкомнатную квартиру родителей Пронина в Кемерово, сообщает источник. Чтобы не привлекать лишнего внимания к личности бывшего преступника, всеми вопросами оформления сделки занималась его жена. Пронину удалось трудоустроиться в местный сервис пассажирских перевозок, где его утвердили для работы в престижном сегменте, пишет канал.

В исправительном учреждении Пронин регулярно нарушал установленный режим, из-за чего после освобождения за ним был назначен строгий административный надзор, добавил источник. В рамках действующих ограничений мужчине запрещено покидать территорию полуострова, он также обязан дважды в месяц являться в правоохранительные органы для регистрации.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил участника преступной группировки, состоявшей из бывших сотрудников спецподразделений, к 18 годам лишения свободы за серию заказных убийств. Инстанция также обязала фигуранта выплатить пострадавшим сторонам компенсацию в размере 48 млн рублей.

Общество
киллеры
ОПГ
таксисты
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог оценил опасность COVID-19
Стоимость нефти Brent выросла после угроз Трампа в адрес Ирана
ФосАгро вручили награду отраслевой премии Data Award 2026 за ИИ-проект
Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых
На Западе рассказали, как Зеленский воспринял арест Ермака
В Европе назвали двух возможных переговорщика с Россией
Россиянка погибла в Таиланде
Наступление ВС РФ на Харьков 18 мая: последние новости, что в Купянске
Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника
Подозреваемый в двойном убийстве в Москве задержан
ФСБ сообщила о задержании 37 поджигателей за март
В Петербурге ликвидировали крупный узел связи украинских кол-центров
Стало известно, какие статьи впервые применили к пособникам кол-центров
Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда
ФСБ задержала десятки пособников украинских мошенников
Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом при уборке
Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки
Звезда французского кино ответил на обвинения в сексуальном насилии
За Ермака внесли залог
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.