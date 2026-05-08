Спецназовца-киллера жестко наказали за заказные убийства Суд в Москве отправил киллера из банды спецназовцев за решетку на 18 лет

Басманный суд Москвы приговорил участника преступной группировки, состоявшей из бывших сотрудников спецподразделений, к 18 годам лишения свободы за серию заказных убийств, сообщили в пресс-службе суда. Помимо срока в колонии строгого режима, инстанция обязала фигуранта выплатить пострадавшим сторонам компенсацию в размере 48 млн рублей.

Приговором Басманного районного суда города Москвы Трушков Николай Иванович признан виновным в совершении убийства и пяти преступлений покушения на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд вынес вердикт Мухамеду Балахову, причастному к громкой расправе над криминальным лидером Вахой Сухумским (настоящее имя — Вахтанг Кардава), которая произошла более двух десятилетий назад. Орган юстиции назначил обвиняемому пожизненное лишение свободы.

До этого в СК России сообщили о поимке в Оренбургской области четверых членов криминального сообщества, среди которых оказались двое профессиональных юристов. Задержанным вменяется совершение мошеннических действий в крупном размере в составе организованной группы.