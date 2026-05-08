«Ценная монета»: суд освободил от наказания вора в законе Хобота

РЕН ТВ: суд утвердил решение об освобождении вора в законе Андрея Вознесенского

Суд утвердил решение об освобождении вора в законе Андрея Вознесенского, в криминальных кругах известного по кличке Хобот, сообщает РЕН ТВ. Вознесенский признался, что после освобождения хочет помогать нуждающимся. Он отметил, что время, проведенное в тюрьме, не озлобило его.

Это единственная ценная монета — людское, честь, совесть. Если человек убирает это из души, то он превращается в мертвеца, — добавил Вознесенский.

Вор рассказал, что в колонии занимался творчеством, в том числе писал стихи жене и сочинял песни. При этом у мужчины возникли серьезные проблемы со здоровьем — он полностью ослеп. Перед последним заседанием, на котором сильно перенервничал, он лежал в больнице.

Вознесенский также поделился, что человек, живущий в мире темноты, начинает по-другому смотреть на жизнь. Он полностью ослеп, не включает свет, потому что он ему не нужен.

Ранее в Калужской области смогли найти и задержать криминального авторитета, который более 20 лет назад убил мужчину из-за $500. По данным регионального СК России, подозреваемый требовал с жертвы эту сумму за то, что тот без спроса упомянул его имя, когда хотел запугать должника.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
