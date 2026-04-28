Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 17:56

Криминального авторитета поймали спустя 20 лет за убийство из-за $500

Под Калугой спустя 20 лет задержали авторитета за убийство из-за $500

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калужской области смогли найти и задержать криминального авторитета, который более 20 лет назад убил мужчину из-за $500, сообщили в областном СУ СК России. По данным ведомства, подозреваемый требовал с жертвы эту сумму за то, что тот без спроса упомянул его имя, когда хотел запугать должника.

Погибший для возврата долга от своего знакомого в качестве устрашения использовал имя обвиняемого, имевшего авторитет и влияние в преступном мире. Когда об этом узнал сам обвиняемый, он потребовал от потерпевшего денежную компенсацию в размере $500. Не получив требуемой суммы, фигурант вывез мужчину в лесополосу, где нанес ему множественные удары, от которых пострадавший скончался, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, все произошло в апреле 2004 года. После убийства фигурант сбросил труп потерпевшего в заброшенный коллектор. В то время отыскать подозреваемого не удалось. Лишь спустя 22 года следователи смогли найти подход к нескольким свидетелям, которые рассказали о причастности 58-летнего жителя поселка Товарково.

Фигуранта задержали и отправили в СИЗО на время расследования. Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 105 УК (убийство из корыстных побуждений). Максимальное наказание по ней — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области заключили под стражу местного жителя по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2005 году. Расследование дела было возобновлено благодаря новым данным, полученным благодаря ДНК-экспертизе.

Регионы
Калужская область
убийства
криминальные авторитеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Экс-депутат Рады ответил, как можно ускорить победу России в СВО
«Нет пределов глупости»: Латвию высмеяли за решение запретить русские имена
«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.