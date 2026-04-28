Криминального авторитета поймали спустя 20 лет за убийство из-за $500

В Калужской области смогли найти и задержать криминального авторитета, который более 20 лет назад убил мужчину из-за $500, сообщили в областном СУ СК России. По данным ведомства, подозреваемый требовал с жертвы эту сумму за то, что тот без спроса упомянул его имя, когда хотел запугать должника.

Погибший для возврата долга от своего знакомого в качестве устрашения использовал имя обвиняемого, имевшего авторитет и влияние в преступном мире. Когда об этом узнал сам обвиняемый, он потребовал от потерпевшего денежную компенсацию в размере $500. Не получив требуемой суммы, фигурант вывез мужчину в лесополосу, где нанес ему множественные удары, от которых пострадавший скончался, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, все произошло в апреле 2004 года. После убийства фигурант сбросил труп потерпевшего в заброшенный коллектор. В то время отыскать подозреваемого не удалось. Лишь спустя 22 года следователи смогли найти подход к нескольким свидетелям, которые рассказали о причастности 58-летнего жителя поселка Товарково.

Фигуранта задержали и отправили в СИЗО на время расследования. Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 105 УК (убийство из корыстных побуждений). Максимальное наказание по ней — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области заключили под стражу местного жителя по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2005 году. Расследование дела было возобновлено благодаря новым данным, полученным благодаря ДНК-экспертизе.