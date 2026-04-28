28 апреля 2026 в 10:08

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве подростка попался через 20 лет

В Курганской области арестовали подозреваемого в убийстве подростка в 2005 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Курганской области заключили под стражу местного жителя по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2005 году, сообщили в региональном управлении СК России. Расследование дела было возобновлено благодаря новым данным.

В июне 2005 года несовершеннолетняя была обнаружена на обочине автодороги «Юргамыш — Красный Уралец» в бессознательном состоянии с многочисленными ножевыми ранениями и признаками совершенного преступления против половой неприкосновенности. Потерпевшая была госпитализирована, однако через несколько дней скончалась, — говорится в сообщении.

Благодаря новым технологиям в сфере анализа ДНК дело сдвинулось мертвой точки только в 2008 году. С тех пор следователи регулярно соотносили полученные образцы с новыми данными в базах. В итоге в 2026 году обнаружилось совпадение биологического следа с ДНК-профилем 56-летнего жителя города Кургана, уроженца Юргамышского района.

Уголовное дело возбудили по статьям об изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием. Подозреваемого задержали, на допросе он дал признательные показания.

Ранее Жителя Каменска-Уральского обвинили в надругательстве над ребенком спустя шесть лет. На тот момент девочке было 11 лет. Она решилась обратиться в полицию, лишь достигнув 17-летнего возраста.

