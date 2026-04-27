Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет

На Урале жителя Каменска-Уральского обвинили в надругательстве над ребенком, которое произошло шесть лет назад, сообщает Е1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В момент преступления девочке было 11 лет.

Долгое время потерпевшая молчала о случившемся. Лишь достигнув 17-летнего возраста, она решилась обратиться в полицию.

Подозреваемого задержали 25 апреля. В его квартире провели обыск. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта планируют заключить под стражу.

Задержанный категорически отрицает свою причастность к преступлению. Его адвокаты ссылаются на презумпцию невиновности. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев пока воздерживаются.

Ранее суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в 2018 году. Фигуранта признали виновным в убийстве, похищении и насильственных действиях сексуального характера.