27 апреля 2026 в 17:49

Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет

Е1.RU: жителя Каменска-Уральского обвинили в надругательстве над школьницей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Урале жителя Каменска-Уральского обвинили в надругательстве над ребенком, которое произошло шесть лет назад, сообщает Е1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В момент преступления девочке было 11 лет.

Долгое время потерпевшая молчала о случившемся. Лишь достигнув 17-летнего возраста, она решилась обратиться в полицию.

Подозреваемого задержали 25 апреля. В его квартире провели обыск. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта планируют заключить под стражу.

Задержанный категорически отрицает свою причастность к преступлению. Его адвокаты ссылаются на презумпцию невиновности. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев пока воздерживаются.

Ранее суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в 2018 году. Фигуранта признали виновным в убийстве, похищении и насильственных действиях сексуального характера.

До этого в столичном районе Бирюлево задержали детского футбольного тренера по подозрению в растлении несовершеннолетних. На данный момент в деле фигурируют трое пострадавших. Все они — воспитанники задержанного. Один из мальчиков длительное время проживал вместе с тренером по доверенности, выданной его матерью.

Регионы
Россия
Свердловская область
изнасилования
дети
