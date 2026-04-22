Жителю Дагестана озвучили приговор за изнасилование и убийство девочки

Суд приговорил к пожизненному сроку насильника и убийцу девочки в Дагестане

Суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в Дагестане, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Там уточнили, что преступление было совершено в 2018 году.

Государственный обвинитель запросил для обвиняемого по делу об убийстве восьмилетней девочки пожизненное лишение свободы, суд поддержал. Мужчина признан виновным в убийстве, похищении и совершении насильственных действий сексуального характера, — сообщили в ведомстве.

Ранее СК России по Краснодарскому краю сообщил о задержании мужчины, обвиняемого в создании секты и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, не позднее 2005 года он основал религиозное объединение, которое практиковало насилие над людьми.