Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с прямой угрозой в адрес России. По его словам, у НАТО есть возможности для нанесения удара по военным объектам РФ в Калининграде, и Альянс должен показать свою способность прорваться в российскую «крепость» на Балтике. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: если к словам министра кто-то и прислушается, существованию его страны придет конец. Как Москва накажет Вильнюс за агрессию — в материале NEWS.ru.

Что в Литве сказали о Калининграде

Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал Североатлантический альянс «продемонстрировать» России свою военную силу. Для этого, считает он, НАТО следует напасть на Калининградскую область.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — заявил министр.

По словам Будриса, НАТО — «самая сильная организация из когда-либо созданных», а в потенциальном конфликте с Россией «единственная переменная — уязвимость» Альянса. В связи с этим он напомнил: неспроста неофициальный символ блока — еж.

«Он подает хищнику сигнал: „Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно“. Однако НАТО еще не в полной мере реализовало эту концепцию», — подчеркнул глава литовского МИД.

В начале мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил об отработке странами НАТО на военных учениях сценариев, связанных с возможной изоляцией Калининградской области. Он отмечал, что речь идет о практических действиях, нацеленных на блокировку логистики и транспортных маршрутов в регионе.

Россия, Калининград Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зачем Литва угрожает Калининграду

Зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал заявления Будриса истерикой. По его словам, Литва сегодня готова направить 70–80% внутреннего бюджета на расширение военного альянса.

«[Это] абсолютно бездумные действия со стороны соседнего государства», — указал Мишин.

Член комитета Госдумы по обороне, уроженец Калининграда Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru объяснил агрессивные действия и заявления литовских властей в адрес России стремлением угодить европейским «хозяевам».

«Беда Литвы в том, что она всегда вынуждена отрабатывать чужую повестку. В случае с заявлением Будриса это повестка европейская», — пояснил эксперт.

По словам парламентария, и сам ЕС, и его «проект Украина» сейчас оказались на обочине мировой политики. Внимание всего мира приковано к другим событиям — например, конфликту на Ближнем Востоке и визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.

«Главные геополитические вопросы будут решаться в Пекине, Европа вообще в стороне, поэтому и пошли разговоры о нападении на Калининград, чтобы перебить повестку», — уверен Колесник.

Кроме того, Вильнюс стремится спровоцировать Москву на активный военный ответ, уверен депутат. Он напомнил, что в Сувалкском коридоре, который соединяет Союзное государство РФ и Белоруссии с Калининградской областью, дислоцированы части немецкой армии — в частности, танковые войска, то есть силы нападения, а не защиты.

«Литва играет роль мальчишки-провокатора, который задирает прохожего и ждет, что из-за угла выйдут большие хулиганы и с криками „ты чего маленького бьешь?“ на прохожего набросятся. Но никакие хулиганы из-за угла не выйдут. Никто в НАТО за нее воевать не станет», — выразил уверенность Колесник.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

К чему приведет агрессия Литвы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал русофобские заявления прибалтийских политиков «лаем тявкающих мосек», а Будриса — «клиническим дегенератом».

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал он в своих соцсетях.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении: Прибалтика действительно не осознает, какому риску подвергает себя же, пытаясь угрожать России. Так, Колесник отметил, что при необходимости территорию Литвы с легкостью займет тот воинский контингент ВС РФ, который находится в Калининградской области.

«Хотя в случае военного конфликта, я думаю, никакой наземной операции не будет. Никто распыляться на Литву не станет. „Бахнут“, я думаю, или тактическим ядерным оружием, или обычными ракетами. Но от страны вряд ли что-то останется», — считает он.

Однако политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев и вовсе полагает, что воевать с Литвой необязательно. Вместо этого Москва в отношении хамского соседа могла бы воспользоваться опытом Пекина, сказал собеседник NEWS.ru.

«Когда Литва открыла представительство на Тайване, признав его отдельным государством, Пекин выкинул эту страну из таможенной базы», — пояснил политолог.

Таким образом, любые торговые связи между Литвой и КНР были прекращены. А если учесть, что большинство товаров, которыми пользуются люди по всему миру, произведены именно в Китае, то Вильнюсу пришлось серьезно переплачивать посредникам за их поставки.

«Россия может и должна пойти дальше. Например, запретить не только торговлю, но и поездки наших граждан в эту страну — обрушить ее туристический рынок», — пояснил Трухачев.

Второй вариант ответа — ввести против Литвы санкции, ограничивающие ее экспорт.

«Ну, например, на дипломатическом уровне работать со странами, покупающими ее товары, — чтобы не покупали. Мол, выбирайте: или с нами торгуете, или с ними — выбирайте», — предложил эксперт.

Также, по его словам, имеет смысл запретить российским гражданам вкладываться в литовскую недвижимость.

«Экономических вариантов ответа на хамство много. Надо лишь их использовать», — заключил Трухачев.

