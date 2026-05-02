02 мая 2026 в 03:21

Стало известно об отработке НАТО сценариев изоляции Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он подчеркнул, что речь идет о практических действиях, связанных с логистикой и транспортными маршрутами в регионе.

После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада, — сказал Булатов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: в случае реальной угрозы Калининградской области со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым. Так парламентарий прокомментировал решение сейма Литвы расширить военный полигон рядом с городом Таураге, который находится у границы с российским эксклавом.

