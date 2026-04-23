В Госдуме пообещали молниеносный ответ на угрозы Калининграду

В случае реальной угрозы Калининградской области со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так парламентарий прокомментировал решение сейма Литвы расширить военный полигон рядом с городом Таураге, который находится у границы с российским эксклавом.

Депутат отметил, что определенное беспокойство России может доставить даже группа легко вооруженных диверсантов у границы, а тем более целая военная база, настроенная антироссийски. По его словам, появление такой базы будет непременно учитываться в стратегических планах страны, и они очень быстро будут скорректированы.

Он подчеркнул, что Прибалтика прекрасно знает о возможных последствиях и, скорее всего, не будет предпринимать опрометчивых шагов. По его словам, одно дело — громко высказываться против России, и совсем другое — «ввязаться в реальную войну с ядерной державой».

Ранее Минобороны Литвы объявило о строительстве нового военного полигона недалеко от границы с Россией и Белоруссией для укрепления обороны так называемого Сувалкского коридора. Объект появится в Капчяместисе, а существующая база в Таураге рядом с Калининградской областью будет расширена.