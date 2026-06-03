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03 июня 2026 в 14:08

ВС РФ поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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ВС России за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пораженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента.

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