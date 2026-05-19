19 мая 2026 в 09:17

Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область россиеобразующей на встрече в Минске с губернатором региона Денисом Паслером, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Именно в этом субъекте во времена СССР производили передовые технологии.

Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью, — сказал белорусский лидер.

По словам главы республики, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которую там изготавливали, была предметом гордости. Президент напомнил, что все, что не могли сделать на окраинах, делали и создавали именно в этом регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. По его словам, это вполне известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Белорусский лидер также называл память о Великой Отечественной войне основой союзничества Москвы и Минска. Он сказал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.

