Лукашенко назвал основу союзничества России и Белоруссии

Память о Великой Отечественной войне — основа союзничества Москвы и Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем поздравительном послании в честь 9 Мая он указал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.

Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества, — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии направил поздравления высшему руководству РФ, патриарху Кириллу, лидерам других стран СНГ, а также народам Молдавии и Украины. Он подчеркнул, что День Победы навсегда вписан в судьбы народов бывшего СССР.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы. В обращении отмечено значение этой даты для исторической памяти.

До этого Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Он провел встречу с Лукашенко, который прибыл в Москву 8 мая для участия в торжествах по случаю 9 Мая.