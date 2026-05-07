День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:45

В российском регионе из-за угрозы БПЛА могут отключить интернет

Губернатор Паслер: в Свердловской области ввели режим беспилотной опасности

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Свердловской области вводится режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил в МАКСе губернатор Денис Паслер. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, — проинформировал руководитель.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Пензы. О разрушениях и возможных пострадавших он не сообщил. Также в регионе объявлен режим «Ракетная опасность».

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по жилым домам в административном центре. Ранения получили 13 человек, включая одного ребенка. Глава региона уточнил, что при атаке повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей.

Регионы
Свердловская область
Денис Паслер
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.