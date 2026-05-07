В российском регионе из-за угрозы БПЛА могут отключить интернет Губернатор Паслер: в Свердловской области ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской области вводится режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил в МАКСе губернатор Денис Паслер. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, — проинформировал руководитель.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Пензы. О разрушениях и возможных пострадавших он не сообщил. Также в регионе объявлен режим «Ракетная опасность».

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по жилым домам в административном центре. Ранения получили 13 человек, включая одного ребенка. Глава региона уточнил, что при атаке повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей.