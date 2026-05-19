Раскрыто, кто присоединится к ядерным учениям России

Совместная подготовка и возможное применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, станут частью российского учения ядерных сил, сообщило Минобороны РФ. Маневры пройдут с 19 по 21 мая в условиях гипотетической угрозы агрессии. К ним привлекут Ракетные войска стратегического назначения и дальнюю авиацию.

В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

