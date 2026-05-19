19 мая 2026 в 09:23

Раскрыто, кто присоединится к ядерным учениям России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совместная подготовка и возможное применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, станут частью российского учения ядерных сил, сообщило Минобороны РФ. Маневры пройдут с 19 по 21 мая в условиях гипотетической угрозы агрессии. К ним привлекут Ракетные войска стратегического назначения и дальнюю авиацию.

В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Сербия допустила ошибку, позволив НАТО проводить маневры на своей земле. У властей страны, по его словам, противоречивая линия: с одной стороны, они проявляют определенную лояльность к Москве, а с другой — взаимодействуют с Альянсом.

Кроме того, боевая машина испанской армии URO VAMTAC ценой €600 тыс. (50,4 млн рублей) рухнула с 300-метровой высоты во время маневров НАТО. Технику сбрасывали с самолета на парашюте, ожидая мягкого приземления, однако раскрытие системы прошло нештатно, и внедорожник разбился вдребезги.

Россия
Белоруссия
Минобороны РФ
военные учения
