Боевая машина за сотни тысяч долларов разбилась вдребезги на учениях НАТО

Военнослужащие НАТО уронили с высоты 300 метров боевую машину стоимостью €600 тыс., сообщает Telegram-канал SHOT. Внедорожник ВС Испании URO VAMTAC был сброшен с самолета на парашюте во время учений. Он должен был мягко приземлиться, но все пошло не по плану, и машина полетела вниз с высоты 300 метров, разбившись вдребезги об землю.

