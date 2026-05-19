19 мая 2026 в 14:38

История с лодкой-убийцей на Байкале получила неожиданный поворот

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с 18 людьми не имела лицензии

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка «Север-750» с 18 людьми на борту не имела лицензии на перевозку пассажиров, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре в комментарии РИА Новости. При крушении погибли пять человек.

Это судно не зарегистрировано в установленном порядке, лицензии у него на перевозку пассажиров нет, — отметили в ведомстве.

Лодка опрокинулась в районе скалы Черепаха 19 мая. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать превышение допустимого количества людей на судне. Согласно технической документации с сайта изготовителя, модель вмещает не более 10 человек.

В Сети также появились кадры перевернувшегося судна. Спасатели вытащили из воды 13 человек, в том числе одного подростка 14 лет. Жертвами стали четыре женщины и один мужчина.

Также в Бурятии на открытом участке Мунку-Сардыка замерзли насмерть трое путешественников — ветер оказался смертельным из-за отсутствия укрытия. Другие участники группы, отправившиеся звать на помощь, прождали спасателей на вершине больше суток.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

