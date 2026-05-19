Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая

В ночь на 19 мая над территорией России сбили свыше 300 украинских беспилотников. В Ярославле обломки дрона упали на территории промышленного предприятия, на выезде из города останавливали движение транспорта. Украинские военные усилили обстрелы в районе ЗАЭС. Под Воронежем задержали двух агентов СБУ. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Как минимум 315 украинских БПЛА были сбиты над Россией в ночь на 19 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областями. Кроме того, дроны перехватили над Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. БПЛА также сбили в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

Около пяти часов утра 19 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону столицы. По его словам, это третий сбитый за ночь БПЛА.

В аэропорту Череповца вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов экипажей самолетов. Впоследствии ограничения были сняты.

Как беспилотники ВСУ пытались атаковать Ярославль

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Из-за угрозы было ограничено движение транспорта на выезде в сторону Москвы.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — отметил Евраев.

Около восьми часов утра 19 мая ограничения были сняты. Обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в промышленный объект, спровоцировав возгорание, сообщил Евраев. По его словам, никто не пострадал.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ обстреливают Энергодар и ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Энергодар были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

«Несмотря на масштаб разрушений, пострадавших удалось избежать. Это результат слаженных действий наших экстренных служб и ответственного поведения самих жителей Энергодара», — заявил Балицкий.

Всего было зафиксировано свыше 40 атак противника.

«Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома», — заявил мэр Энергодара Максим Пухов.

Кроме того, артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех Запорожской АЭС. При этом условия безопасной эксплуатации энергоблоков не были нарушены, радиационный фон остается в пределах нормы.

Ночная атака ВСУ на Энергодар стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской АЭС и их семьи, сообщила журналистам директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

«Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», — сказала Яшина.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается постоянно напряженной из-за атак ВСУ, заявил журналистам директор станции Юрий Черничук. По его словам, удары продолжаются с разной периодичностью. Он отметил, что атаки приводят к гибели людей. По словам директора ЗАЭС, в конце апреля жертвой удара ВСУ стал сотрудник станции — водитель транспортного цеха. Черничук также заявил, что в последнее время противник наносит удары по объектам жизнеобеспечения и критической инфраструктуре города — спутника станции.

Сколько людей пострадали в результате атак ВСУ на регионы РФ

Коммунальных работников контузило в Каховке Херсонской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук. Также были повреждены автомобиль и рабочая техника.

«Очередной террористический акт ВСУ. В результате атаки двух дронов были повреждены гражданский автомобиль и техника „Коммунального сервиса Каховки“. Коммунальные работники <...> получили контузии», — уточнил Филипчук.

В Курской области частный дом подвергся атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась, ей было 68 лет», — написал Хинштейн.

В районе Константиновки украинские военные по ошибке уничтожили автомобиль волонтеров ВСУ и попытались скрыть произошедшее, сообщил журналистам военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, людям удалось в последний момент покинуть машину, однако транспорт вместе с грузом на крупную сумму полностью сгорел.

Марочко также отметил, что командир военнослужащего, уничтожившего гуманитарный груз, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля. Однако военный выдвинул условие, что это произойдет в том случае, если волонтеры не будут распространять информацию об инциденте.

Накануне несовершеннолетняя девушка погибла при атаке украинского беспилотника в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск — Северодонецк. Вражеский БПЛА ударил прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как под Воронежем задержали украинских диверсантов

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Службой безопасности Украины. Диверсанты ранее взорвали БПЛА в воинской части, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Решением суда задержанных поместили под стражу.

