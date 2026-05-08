В ЛНР раскрыли последствия атаки ВСУ в первый день перемирия Пасечник: ВСУ ударили по промышленной зоне в ЛНР в первый день перемирия

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне в городе Ровеньки Луганской Народной Республики в первые же сутки объявленного перемирия, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Повреждения получили также прилегающие жилые дома.

Пасечник заявил, что Киев нарушил перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что такое развитие событий было вполне ожидаемым, поэтому силы ПВО и мобильные огневые группы оказались готовы к атакам.

Серьезный удар пришелся по промышленной зоне в Ровеньках. Повреждены прилегающие частные дома. К счастью, обошлось без жертв, — сказано в сообщении.

Под огонь противника также попали Троицкий и Меловской муниципальные округа, а также города Луганск, Рубежное и Ровеньки. Всего украинские формирования направили на территорию республики 103 беспилотных летательных аппарата.

Большинство воздушных целей было уничтожено бойцами ПВО. Однако некоторые вражеские беспилотники все же смогли нанести удары, отметил глава ЛНР.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами. Он отмечал, что в результате ударов могли быть пострадавшие. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что при атаке погибла женщина. По его словам, дрон ударил по жилому дому в Артемовском районе.