День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 08:36

Мирошник заявил об атаках ударных дронов на Луганск

Мирошник: несколько человек могли пострадать при ночной атаке ВСУ на Луганск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ударов могут быть пострадавшие.

Ночью Луганск подвергся дронным налетам ВСУ. <...> По предварительным данным, могут быть пострадавшие среди гражданского населения, — написал Мирошник.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по жилым домам в Брянске. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка. Как уточнил глава Брянской области, при атаке повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

До этого Мирошник заявил, что ответственность Киева за преступления против мирных жителей России неизбежна, Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. В то же время, по словам дипломата, Москва остается открытой для продолжения переговоров. Мирошник добавил, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по фотокорреспонденту ТАСС Александру Полегенько во время работы в Запорожской области.

Власть
Россия
Родион Мирошник
Луганск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.