Мирошник заявил об атаках ударных дронов на Луганск

ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ударов могут быть пострадавшие.

Ночью Луганск подвергся дронным налетам ВСУ. <...> По предварительным данным, могут быть пострадавшие среди гражданского населения, — написал Мирошник.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по жилым домам в Брянске. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка. Как уточнил глава Брянской области, при атаке повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

До этого Мирошник заявил, что ответственность Киева за преступления против мирных жителей России неизбежна, Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. В то же время, по словам дипломата, Москва остается открытой для продолжения переговоров. Мирошник добавил, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по фотокорреспонденту ТАСС Александру Полегенько во время работы в Запорожской области.