Мирошник назвал два вида наказания для Киева за удары по России

Мирошник назвал два вида наказания для Киева за удары по России Мирошник: Киев будет наказан как военным, так и судебно-правовым путем

Ответственность Киева за преступления против мирных жителей России неизбежна, Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник «Газете.Ru». В то же время, по словам дипломата, Москва остается открытой для продолжения переговоров.

Она (Украина. — NEWS.ru) будет за это наказана как военным, так и правовым путем. Россия оставляет двери открытыми, для того чтобы трек переговорный сохранялся. Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили. В частности, политико-дипломатическим путем, — заявил Мирошник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что переговорный процесс по Украине затягивается из-за попыток Киева и его кураторов торговаться, игнорируя реальное положение дел «на земле». Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.

До этого Мирошник заявил, что Киев пытается компенсировать военную слабость на поле боя терроризмом в отношении стариков и детей — жителей российских регионов. Он также указал на то, что Запад предпочитает закрывать глаза на преступления ВСУ.