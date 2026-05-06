Мирошник назвал преднамеренной атаку ВСУ на фотокорреспондента ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно нанесли удар по фотокорреспонденту ТАСС Александру Полегенько во время работы в Запорожской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале. По словам дипломата, атака была осуществлена при помощи дрона.

В Запорожье под удар дрона ВСУ попал фотокорреспондент ТАСС. Журналист жив, но это не отменяет преднамеренную попытку боевиков атаковать представителя СМИ, выполнявшего свою работу в прифронтовой зоне, — отметил он.

Ранее Полегенько уточнил, что попал под обстрел в прифронтовой Васильевке. Он приехал в город, чтобы снять на камеру последствия украинских обстрелов. Дрон ВСУ атаковал журналиста, как только он припарковал машину. По словам корреспондента, он остался цел, авто получило повреждения.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС в преддверии 9 Мая. Визит состоялся после атаки дронов ВСУ на Энергодар. Кириенко во время встречи с руководством АЭС выразил поддержку сотрудникам станции и жителям города-спутника ЗАЭС.