Стало известно, кто посетил ЗАЭС после массированной атаки дронов ВСУ

Кириенко посетил ЗАЭС после массированной атаки дронов ВСУ

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС в преддверии 9 Мая, передает пресс-служба станции. Визит состоялся после атаки дронов ВСУ на город-спутник ЗАЭС Энергодар.

Поездка прошла на фоне напряженной обстановки: незадолго до этого Вооруженные формирования Украины совершили массированную атаку на Энергодар, — сказано в сообщении.

Кириенко во время встречи с руководством АЭС выразил поддержку сотрудникам станции и жителям Энергодара. По его словам, атомная энергетика и ее работники не должны становиться целями Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку. Как уточнила представитель ЗАЭС Евгения Яшина, это случилось уже после начала объявленного президентом страны Владимиром Зеленским перемирия.

Также стало известно, что не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. Уточнялось, что большую часть БПЛА сбили, пострадавших нет.