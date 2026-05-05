Раскрыто число дронов ВСУ, атаковавших администрацию Энергодара

В результате атаки не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне по зданию администрации Энергодара, пострадавших и погибших, к счастью, нет — все были своевременно эвакуированы. Большая часть БПЛА сбита на подлете. Повреждено несколько автомобилей, — отметил Пухов.

Мэр также предупредил, что налет ВСУ продолжается. Он призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность, ограничить передвижения и следить за официальной информацией.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Комсомольский Белгородской области беспилотник ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Также Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением FPV-дронов на село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате инцидента погиб сотрудник региональной территориальной обороны СГУП «ЦСН „Защита“». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.