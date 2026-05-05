05 мая 2026 в 13:02

Сотрудник теробороны погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением FPV-дронов на село Алейниково в Стародубском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате инцидента погиб сотрудник региональной территориальной обороны СГУП «ЦСН „Защита“». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ходе выполнения боевых задач по защите мирных жителей, к сожалению, погиб сотрудник теробороны. <...> Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны, — подчеркнул руководитель области.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Обстоятельства инцидента находятся под личным контролем властей региона.

До этого Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

Накануне вечером глава региона сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа в небе над областью. Пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

