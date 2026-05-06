06 мая 2026 в 12:51

Корреспондент ТАСС попал под удар дрона во время режима тишины Зеленского

Александр Полегенько
Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько оказался под атакой украинского беспилотника в центре Васильевки Запорожской области во время анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским режима тишины, сообщает агентство. Дрон ударил по автомобилю журналиста в момент, когда Полегенько снимал обстановку в прифронтовом городе.

Решил поехать поснимать прифронтовую Васильевку, что происходит в городе, какие разрушения есть от украинских обстрелов. Приехал на машине, только припарковал — прилет, дрон. Машина повреждена не сильно. Сам я цел, — рассказал корреспондент.

Ранее стало известно, что украинские войска совершили 10 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. Под ударами оказался Энергодар, а также Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа.

До этого депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет назвал гибель пяти мирных граждан после удара Вооруженных сил Украины по крымскому городу Джанкою бесчеловечным актом насилия. По его словам, такие шаги показывают звериную суть украинского правительства.

