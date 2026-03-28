28 марта 2026 в 02:04

Представительство ТАСС в Тель-Авиве оказалось в зоне атаки Ирана

Часть иранской ракеты прилетела на комплекс, где находится бюро ТАСС в Израиле

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью попал в жилой комплекс в районе Тель-Авива, где расположено представительство ТАСС. В результате взрыва повреждено здание, но сотрудники агентства не пострадали.

Очередной обстрел центральной части Израиля произошел около полуночи по местному времени. После удара прогремел громкий взрыв, в доме выбиты стекла, повреждена облицовка. На месте работали полиция и спасатели. Сами сотрудники в момент атаки находились в безопасном месте.

По данным израильской национальной службы скорой помощи, в результате этого обстрела в Тель-Авиве и окрестностях погиб один человек, еще двое получили ранения. Хозяева квартиры, в которую пришелся удар, отсутствовали.

Ранее иранское агентство IRNA предупредило, что жителей Тель-Авива ожидает дождь из ракет и беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что осадки будут ощущаться «как 100 единиц». При этом в основном в городе прогнозируются обстрелы ракетами.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) указал, что атакует Израиль в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разъяснили, законно ли требовать деньги за примерку платья
«Пролив Трампа»: президент США придумал новое географическое название
Известного на весь мир гольфиста арестовали после ДТП
Беспредел Британии на море: перекрыт Ла-Манш — РФ ответит на угрозы судам
SHOT: город Вязьма под Смоленском попал под удар дронов ВСУ
ПВО отразила очередную атаку Украины на Москву
Украинские «барахолки смерти»: как мародеры продают вещи погибших россиян
Личная жизнь, восхищение зумеров, служба в Германии: где сейчас Брекоткин
Стало известно, когда США снимут антироссийские санкции
Трамп назвал страну, которая станет следующей целью США
Американские военные получили отпор от Ирана на саудовской военной базе
В ФРГ объяснили, почему Трамп идет на попятную в отношении НАТО
Трамп решил заработать на ЕС: зачем ему «Северные потоки», выгода для РФ
В Госдуме озвучили, о чем свидетельствуют переговоры делегации из РФ в США
«Визит исторический»: в Госдуме дали оценку поездке депутатов в Вашингтон
Увеличение пенисов, уголовка на Украине: как живет Сабуров после депортации
США ждут ответа от Ирана по 15 пунктам
Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога
Золото ОИ, Тутберидзе, Валиева, отношения с Раскатовым: как живет Щербакова
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
