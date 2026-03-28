Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана

Представительство ТАСС в Тель-Авиве оказалось в зоне атаки Ирана Часть иранской ракеты прилетела на комплекс, где находится бюро ТАСС в Израиле

Суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью попал в жилой комплекс в районе Тель-Авива, где расположено представительство ТАСС. В результате взрыва повреждено здание, но сотрудники агентства не пострадали.

Очередной обстрел центральной части Израиля произошел около полуночи по местному времени. После удара прогремел громкий взрыв, в доме выбиты стекла, повреждена облицовка. На месте работали полиция и спасатели. Сами сотрудники в момент атаки находились в безопасном месте.

По данным израильской национальной службы скорой помощи, в результате этого обстрела в Тель-Авиве и окрестностях погиб один человек, еще двое получили ранения. Хозяева квартиры, в которую пришелся удар, отсутствовали.

Ранее иранское агентство IRNA предупредило, что жителей Тель-Авива ожидает дождь из ракет и беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что осадки будут ощущаться «как 100 единиц». При этом в основном в городе прогнозируются обстрелы ракетами.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) указал, что атакует Израиль в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед.