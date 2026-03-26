Жителям Тель-Авива пообещали осадки в виде ракет и беспилотников IRNA: сильные осадки в виде ракет и беспилотников ожидаются в Тель-Авиве

Жителей крупнейшего города Израиля — Тель-Авива ожидает дождь из ракет и беспилотных летательных аппаратов, сообщает иранское агентство IRNA. Уточняется, что осадки будут ощущаться «как 100 единиц». При этом в основном в городе прогнозируются обстрелы ракетами.

Погодные условия в Тель-Авиве: сильный дождь из ракет и беспилотников, — говорится в материале.

Ранее иранские военнослужащие нанесли мощный ракетный удар по Израилю в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана. В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед.

Кроме того, под удар попала авиабаза Принц Султан на востоке Саудовской Аравии, где базируется контингент Вооруженных сил Соединенных Штатов. Объект подвергся атакам беспилотников. Очевидцы слышали взрывы со стороны военной базы.

В понедельник, 23 марта, Корпус стражей Исламской революции объявил о начале новой волны ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Атакам подверглись американские базы Эд-Дафра, Виктория, Принц Султан и Пятый военно-морской флот.