Авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии снова попала под удар

Авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии снова попала под удар

Авиабаза Принц Султан на востоке Саудовской Аравии, где базируется контингент Вооруженных сил Соединенных Штатов, попала под удар, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на местные источники. По их информации, объект подвергся атакам беспилотников. Очевидцы слышали взрывы со стороны военной базы.

Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС Принц Султан на востоке Саудовской Аравии, — говорится в публикации.

В понедельник, 23 марта, Корпус стражей Исламской революции объявил о начале новой волны ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Атакам подверглись американские базы Эд-Дафра, Виктория, Принц Султан и Пятый военно-морской флот. Удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта с Ираном. Глава государства также отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону выбора. Он назвал Иран с ядерным оружием «раковой опухолью», которую США «должны были вырезать».