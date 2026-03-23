23 марта 2026 в 23:00

Fars: КСИР заявил о новой волне ударов по базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей Исламской революции объявил о начале новой волны ударов по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке, передает агентство Fars. По данным иранских военных, атакам подверглись американские базы Эд-Дафра, Виктория, Пятый военно-морской флот и Принц Султан.

Отмечается, что в рамках так называемой 76-й волны операции был открыт новый фронт наступления против целей Соединенных Штатов. Там также уточнили, что удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Ранее председатель иранского Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что финансовые организации, приобретающие американские ценные бумаги, станут следующей целью атак иранской армии. Он подчеркнул, что такие учреждения, поддерживающие военный бюджет Соединенных Штатов, теперь будут считаться законными целями наравне с военными базами.

До этого доктор технических наук, профессор, член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов сообщил, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

