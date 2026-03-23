23 марта 2026 в 00:13

Иран раскрыл цели своих следующих атак

Иран пригрозил атаковать финансовые организации, инвестирующие в бюджет США

Председатель иранского Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что финансовые организации, приобретающие американские ценные бумаги, станут следующей целью атак иранской армии. В соцсети X он подчеркнул, что такие учреждения, поддерживающие военный бюджет Соединенных Штатов, теперь будут считаться законными целями наравне с военными базами.

В своем сообщении Галибаф указал, что облигации казначейства США запятнаны иранской кровью. По его убеждению, те, кто их покупает, фактически наносят удар по собственной штаб-квартире и своим активам.

Глава иранского парламента также отметил, что Иран отслеживает инвестиционные портфели. Он добавил, что его послание является последним предупреждением для учреждений, вкладывающих средства в американские ценные бумаги.

Ранее доктор технических наук, профессор, член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов сообщил, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

