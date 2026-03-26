«Думал, будет хуже»: Трамп оценил последствия конфликта с Ираном для США Трамп заявил, что ожидал более тяжелых последствий конфликта с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта с Ираном. Глава государства выступил на ежегодном мероприятии по сбору средств, организованном Республиканской партией США. Он также отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону выбора.

У нас не было выбора. Но я думал, это будет гораздо хуже. Я думал, что стоимость нефти будет выше. Я думал, котировки на фондовых рынках будут немного ниже. Но мне это было неважно, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома также назвал Иран, обладающий ядерным оружием, «раковой опухолью». По словам Трампа, США «должны были вырезать» ее.

Ранее Трамп указал на прогресс в диалоге с Тегераном. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Ираном продолжаются, а иранская сторона стремится к заключению соглашения.

До этого появилась информация, что американские военные готовятся к наземному наступлению на территории Ирана. Операция может начаться уже в ближайшее время.