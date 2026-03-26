«Они боятся сказать»: Трамп указал на прогресс в диалоге с Ираном Трамп: США и Иран ведут переговоры, однако Тегеран боится в этом признаться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил о прогрессе в диалоге с Тегераном. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Ираном продолжаются, а иранская сторона стремится к заключению соглашения, передает пресс-служба Белого дома.

Выступая на ежегодном мероприятии Республиканской партии по сбору средств, американский лидер поделился своей версией развития дипломатического процесса. Он уточнил, что иранское руководство участвует в переговорах и заинтересовано в итоговой сделке, но не решается открыто заявить о своем намерении.

Они участвуют в переговорах и очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом, — изложил свою версию событий хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что американские военные готовятся к наземному наступлению на территорию Ирана. Оно может начаться уже в ближайшее время, подтвердили председатели комитетов по вооруженным силам обеих палат.

При этом пока США еще дают шанс переговорному процессу. В связи с этим они временно исключили из перечня целей для ударов главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа. Срок исключения из списка целей, по информации WSJ, составляет всего четыре-пять дней.