26 марта 2026 в 02:58

США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков

WSJ: глава МИД Ирана Аракчи и спикер Галибаф исключены из списка целей США

Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская и израильская стороны пошли на беспрецедентный шаг, временно исключив из перечня целей для ударов главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа, пишет The Wall Street Journal. Это сделано для того, чтобы дать шанс переговорному процессу.

По данным издания, решение о временной «амнистии» для иранских политиков принято в рамках подготовки к возможным переговорам. Срок исключения из списка целей, по информации WSJ, составляет всего 4-5 дней.

В последние дни, по версии Вашингтона, контакты между сторонами осуществлялись через посредников, включая Пакистан. Однако Тегеран официально опровергает заявления о якобы продуктивных переговорах, сохраняя напряженность в публичном поле.

Ранее США уверили, что передали иранской стороне 15-пунктный план прекращения конфликта, затрагивающий ракетную и ядерную программы, а также свободу судоходства. При этом не уточняется, насколько широкому кругу иранского руководства был направлен документ. Также неизвестно, готов ли Тегеран рассматривать его как основу для начала переговоров.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса.

Прилеты по двум авиабазам: иранские дроны уже в США — привет от Хаменеи
Движение «Хезболла» сообщило об ударе по зданию МО Израиля в Тель-Авиве
Более двух десятков БПЛА сбили над Ленобластью
Многомиллионные долги, ислам, личная жизнь: где сейчас Сергей Романович
«Имперские» бренды Блиновской выставили на продажу
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области
Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя
США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков
Похищенный США Мадуро снова предстанет перед судом в Нью-Йорке
Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге
В Сети разгадали дату наземной операции США в Иране
Украинский уклонист обстрелял двух полицейских
Беженцы, теракты, нищета: Европа дорого заплатит за провал Трампа в Иране
Кабмин РФ уточнил изменения в процедуре отсрочки от армии
Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
«Пора, Зеленский»: в США призвали Украину к миру с Россией
Лишение титула, секрет стройности, смена фамилии: где сейчас Федорова
Во Вьетнаме на берег выбросило загадочного «вестника катастроф»
Жена Трампа прошествовала на саммит в Белом доме рука об руку с ИИ-роботом
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

