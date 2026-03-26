США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков WSJ: глава МИД Ирана Аракчи и спикер Галибаф исключены из списка целей США

Американская и израильская стороны пошли на беспрецедентный шаг, временно исключив из перечня целей для ударов главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа, пишет The Wall Street Journal. Это сделано для того, чтобы дать шанс переговорному процессу.

По данным издания, решение о временной «амнистии» для иранских политиков принято в рамках подготовки к возможным переговорам. Срок исключения из списка целей, по информации WSJ, составляет всего 4-5 дней.

В последние дни, по версии Вашингтона, контакты между сторонами осуществлялись через посредников, включая Пакистан. Однако Тегеран официально опровергает заявления о якобы продуктивных переговорах, сохраняя напряженность в публичном поле.

Ранее США уверили, что передали иранской стороне 15-пунктный план прекращения конфликта, затрагивающий ракетную и ядерную программы, а также свободу судоходства. При этом не уточняется, насколько широкому кругу иранского руководства был направлен документ. Также неизвестно, готов ли Тегеран рассматривать его как основу для начала переговоров.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса.